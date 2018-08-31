هجوم إنتحاري لداعش يقتل شرطيين في كركوك

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قتل شرطيان عراقيان وأصيب ثلاثة من أفراد الحشد المحلي بجروح في هجمات شنها مسلحون قرب الحويجة بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية. وقال مسؤول أمني إن إنتحاريا يحمل حزاما ناسفا إقتحم بسيارة مفخخة نقطة مراقبة للشرطة الاتحادية في مدخل بلدة العباسي قرب الحويجة ما أدى الى قتل شرطيين وإصابة ثلاثة من أفراد الحشد المحلي.

وفي وقت لاحق اُصيب ثلاثة من مقاتلي الحشد المحلي بجروح في إنفجار ببلدة الرياض القريبة أيضا من الحويجة بحسب ما أفادت مصادر أمنية أخرى. وقتل 11 شخصا الاربعاء الماضي في إعتداء إنتحاري بسيارة مفخخة في مدينة القائم الواقعة على بعد 340 كلم غرب العراق والمحاذية لمحافظة دير الزور السورية. وبحسب الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي لا يزال هناك نحو ألفي مسلح من تنظيم داعش في العراق بينهم نحو مائة أجنبي.

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