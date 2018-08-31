موغريني: أعمال إدلب العسكرية ستتسبب بكارثة إنسانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على ضرورة تفادي الأعمال العسكرية في إدلب بسوريا. وقالت موغيريني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية النمسا كارين كانسل اليوم ، إن خطورة العمل العسكري تتمثل بكارثة إنسانية في إدلب السورية ، وأعلنت موغيريني خلال المؤتمر أنه سيستمر التركيز على سوريا وسيكون هناك اجتماع على هامش الجمعية العامة في الأمم المتحدة في نيويورك.

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