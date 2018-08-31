العبادي يعفي رئيس هيئة الحشد الشعبي من منصبه

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعفى رئيسُ الوزراءِ العراقي حيدر العبادي مستشار الأمن الوطني، ورئيسُ هيئةِ الحشدِ الشعبي فالح فيصل الفياض من منصبه.

وجاء في بيانٍ أصدرهُ ديوانُ الحكومة العراقية، أن سبب الإقالةِ يعود لانخراط الفياض في العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية وهذا يتعارض مع مهامه الأمنية.

وأوضح البيان، أن قرار الإعفاء ينفذ فور صدوره بإعفاء الفياض من مهامه كمستشار للامن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني، لتعارض ذلك مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها.

ولفت بيان حيدر العبادي، إن إقالة الفياض استندت إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهاتنا التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية.





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