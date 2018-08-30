ترامب: أمريكا تبلي بلاء حسنا مع كوريا الشمالية

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (رويترز)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الولايات المتحدة «تبلي بلاء حسنا» في جهودها الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، يأتي ذلك بعد أيام من إلغاء رحلة إلى بيونغ يانغ كان سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي، وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، «أعتقد أننا نبلي بلاء حسنا مع كوريا الشمالية، سيتعين علينا أن نرى ما سيحدث».

وأشار مجددا بإصبع الاتهام إلى الصين في جعل الجهود الأمريكية لحمل "بيونغ يانغ" على التخلي عن أنشطتها النووية أكثر صعوبة، وفي وقت سابق نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها إن مسؤولين من كوريا الشمالية حذروا في خطاب للولايات المتحدة من أن محادثات نزع السلاح النووي معرضة مرة أخرى للخطر وقد تنهار.

وتسلم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخطاب بشكل مباشر وجاء فيه أن حكومة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية تشعر أنه لا يمكن المضي قدما في العملية، وقالت "سي إن إن" نقلا عن مصادر إن المسؤولين الكوريين قالوا في الخطاب "الولايات المتحدة ما زالت غير مستعدة للوفاء بتوقعات كوريا الشمالية فيما يتعلق باتخاذ خطوة للأمام نحو توقيع اتفاقية سلام".

وأفادت "سي إن إن" بأن الخطاب أرسله كيم يونغ تشول الرئيس السابق لجهاز المخابرات في كوريا الشمالية لكن لم يعرف كيف أرسل، وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن كوريا الشمالية تتواصل بشكل متزايد في الفترة الأخيرة عن طريق بعثتها لدى الأمم المتحدة..

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