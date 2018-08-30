النظام السوري يؤكّد مضيّه قدماً إلى النهاية في إدلب

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

توعد وزير خارجيةِ النّظام السوري وليد المعلم، بأن تمضي قواتُ النظام إلى النهاية في محافظةِ إدلب الواقعة شمال البلاد.

وأكد بعد محادثاتٍ مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن هدف النظام السوري الأساسي هو مقاتلو جبهة النصرة، أي النسخة السورية من تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال المعلم إن سوريا لن تستخدم أسلحةً كيماويةً في أي هجوم، وإنها لا تمتلكُ مثلَ هذه الأسلحة.

وأضاف أن سوريا ستحاول تجنب سقوط قتلى مدنيين.



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