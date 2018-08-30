الحوثيون يستهدفون قافلة إغاثة انسانية في الحديدة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

استهدفت مليشيات الحوثي قافلة ً إغاثية تابعة للصليب الأحمر في محافظة الحديدة غربي اليمن، كانت في طريقها إلى المواطنين المحتاجين للمساعدات.

وقالت مصادر محلية لوسائل اعلام يمنية إن بقايا جيوب المليشيات الحوثية في مديرية التحيتا استهدفت القافلة الإغاثية، وتعرضت إحدى القاطرات المحملة بمواد إغاثية لإصابة، أثناء مرورها في الخط الرملي بالقرب من مدينة التحيتا مركز المديرية وتلف ما تقله من مواد إغاثية.

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