البحرية الأمريكية تضبط قارباً محملاً بالأسلحة في خليج عدن

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وسائل إعلام)

أعلنت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، تمكن قوات البحرية الأمريكية من ضبط قارب محمل بالأسلحة في خليج عدن.

وأكدت “البنتاغون”مصادرة مئات الأسلحة الخفيفة من على متن قارب في خليج عدن، لافتة إلى أن العملية نفذها طاقم المدمرة “يو اس اس غيسون دونهام”.

وأشارت إلى أن وجهة القارب لم تكن واضحة، لكن تم ضبطه في منطقة شهدت سابقا عمليات تهريب أسلحة لميليشيات الحوثي.



إقرأ أيضاً:

التحالف العربي: تقرير الأمم المتحدة حول اليمن غير حيادي