الأردن يسعى لإنقاذ الأونروا من الإفلاس

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، إن بلاده ستقودُ حملةٍ لجمعِ التمويلِ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لمساعدتها على مواصلة العمل، بعد أن خفًضت الولايات المتحدة تمويلها للمنظمة.

وفي مؤتمر صحفي جمعه بالمفوض العام للأونروا السيد بيير كرينبول بالعاصمة عمان، قال الصفدي إن الأردن سيدعو الشهر المقبل لاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بغرض حشد التأييد للأونروا لتواصل خدماتها الأساسية في التعليم والصحة، مشيرا أنه أضاف دعوةَ بلاده لعقد اجتماع لجامعة الدول العربية، لحشد المانحين وتغطيةِ عجزٍ قدره 200 مليون دولار في تمويل المنظمة.

كما أضاف بأن "أي نقص في التمويل يعني نقصا في تقديم هذه الخدمات ودفع مئات الآلاف نحو الحرمان واليأس".

ومن جانبه، قال كرينبول أن "لا أحد يسعه أن يتجاهل 5.3 مليون لاجئ فلسطيني"،مضيفا إلى أنه "ما دام لم يتم التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني فإننا سنواصل تنفيذ التفويض الممنوح لنا من الجمعية العامة للأمم المتحدة"

كما شدد على أن "الفلسطينيون لهم الحق بموجب القانون الدولي في العودة لديارهم التي تركوها في إسرائيل أو الحصول على تعويض عنها" وأن استمرار الأونروا "هو استمرار على تأكيد التزام المجتمع الدولي بالعمل على حل عادل لقصية اللاجئين وفق الشرعية الدولية بما يضمن الحق في العودة والتعويض".

وشهدت الأونروا أزمة مالية منذ أن خفضت الولايات المتحدة، أكبر ممول لها، هذا العام مساعداتهابحجة حاجة الوكالة لإصلاحات وعدم استجابة الفلسطينيين للسلام مع إسرائيل، وهو ما دعا أيمن الصفدي الأسبوع الماضي لزيارة واشنطن و لقاء وزير الخارجية الأمركي مايك بومبيو و تحذيره من عواقب وخيمة على استقرار المنطقة إذا لم تحل المشكلة المالية.



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