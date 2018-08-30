"ألوية العمالقة" في اليمن تسيطر على سلاسل جبلية في تعز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



سيطرتْ "ألويةُ العمالقة" على سلسلةٍ جبليةٍ جنوب منطقة الكدحة بمحافظةِ تعز، بعد معاركَ شرسة ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي تكبدت خسائرَ فادحة في العتاد والأرواح.

وتمكنت "ألوية العمالقة" من السيطرة على التباب الحُمْر، وجبل الشهداء، وجبل القهرة، والمعيقم، وفق ما ذكرت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية.

وواصلت "ألوية العمالقة" الزحف والسيطرة باتجاه جبل الأحطق، ونقيل الرونة وسط فرار لميليشيا الحوثي باتجاه نقيل الكوره.

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