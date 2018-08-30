أكثر من 26 قتيلاً معظمهم مدنيين في اشتباكات طرابلس بليبيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قتل 27 شخصا على الأقل وأصيبَ مئةٌ بجروح، أكثرهم من المدنيين، خلال ثلاثةِ أيامٍ من المعارك بين مجموعاتٍ مسلحةٍ في العاصمة الليبية طرابلس، بحسب مصادر طبية.

وكانت المعاركُ قد اندلعت في الضواحي الجنوبيةِ لطرابلس، بالرغم من هدنةٍ أُعْلِنت يوم الثلاثاء، وحذرت اللجنةُ الدوليةُ للصليبِ الأحمر من التدهور السريع للوضع الإنساني في طرابلس.

وأضافت اللجنة في بيان أن "التوترات التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحولت إلى مواجهات مسلحة في أجزاء من طرابلس، مما أدى إلى مقتل عدد غير معروف من الأشخاص وإصابة عشرات الأشخاص، بمن فيهم المدنيون وهم في طريقهم إلى المرافق الصحية".

وحثت اللجنة الدولية جميع الذين يحملون السلاح على تجنيب أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتيسير الوصول الآمن إلى موظفي الإغاثة والمتطوعين في الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الذين يقدمون المساعدة المنقذة الحياة.

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