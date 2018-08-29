عاجل

21 قتيلا جراء انفجار سيارة مفخخة غربي الأنبار بالعراق

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة

 

انفجرت سيارة مفخخة غربي الأنبار استهدف نقطة مشتركة بين ميلشيات الحشد الشعبي والجيش العراقي.

وفي التفاصيل، قتل 21 شخصا وأصيب 9 آخرون، في تفجير استهدف نقطة عسكرية مشتركة للجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي، في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، الأربعاء.

ما دفع السلطات العراقية الى فرض حظر للتجول في قضاء القائم بعد التفجير.

ومن بين القتلى 3 مدنيين و3 من منتسبي الجيش و15 من ميليشيات الحشد الشعبي.

للمزيد:

الأمم المتحدة تحذر من كارثة انسانية في إدلب

#الجيش العراقي #انفجار #جرحى #العراق #سيارة #الحشد الشعبي #قتلى #الانبار

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...