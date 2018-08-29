21 قتيلا جراء انفجار سيارة مفخخة غربي الأنبار بالعراق

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة

انفجرت سيارة مفخخة غربي الأنبار استهدف نقطة مشتركة بين ميلشيات الحشد الشعبي والجيش العراقي.

وفي التفاصيل، قتل 21 شخصا وأصيب 9 آخرون، في تفجير استهدف نقطة عسكرية مشتركة للجيش العراقي وميليشيات الحشد الشعبي، في قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، الأربعاء.

ما دفع السلطات العراقية الى فرض حظر للتجول في قضاء القائم بعد التفجير.

ومن بين القتلى 3 مدنيين و3 من منتسبي الجيش و15 من ميليشيات الحشد الشعبي.

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