غارات أمريكية تقتل 3 من جماعة الشباب الصومالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الجيش الأمريكي شنّ قواته غارة جوية بالتنسيق مع الجيش الصومالي، أسفرت عن قتل 3 من مقاتلي جماعة "الشباب" الصومالية.



القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا قالت إنها نفذت الضربة قرب بلدة واقعة على بعد 370 كيلومترا جنوب غربي مقديشو.

بيان القيادة الأمريكية في أفريقيا قال " نقيّم حالياً عدم وجود إصابات أو قتل للمدنيين في هذه الضربة الجوية، التي وقعت على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غربي مقديشو.

وأضافت القيادة في بيان "شنت القوات الأمريكية ضربة جوية استهدفت متشددين من جماعة الشباب قرب جيلب، بالتنسيق مع حكومة الصومال الاتحادية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير مركبة عليها مدفع رشاش ثقيل".

ووسعت الولايات المتحدة نطاق عملياتها في البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي بعد أن خفف الرئيس دونالد ترامب قواعد الاشتباك العام الماضي.

وفقدت جماعة الشباب السيطرة على معظم المدن والبلدات الصومالية منذ انسحابها من العاصمة مقديشو في 2011. لكن الجماعة لا تزال موجودة بقوة في مناطق خارج العاصمة.

من جهة أخرى، هاجم مسلح نقطة تفتيش في مقديشو يوم الجمعة فقتل جنديا، وأصيب جنديان آخران في انفجار سيارة ملغومة في نفس المكان.

وأعلنت جماعة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.

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