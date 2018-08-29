سوريا واليمن تتصدران مباحثات لافروف والجبير

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره السعودي عادل الجبير، مباحثات حول التعاون الثنائي بين البلدين في موسكو ، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في سوريا واليمن

واكد الجبير على أن الاتفاق النووي لم يشمل دعم إيران للإرهاب وبرامجها الصاروخية ، مضيفاً أن السعودية تدعم فرض المزيد من العقوبات على إيران، من جهته لافروف قال إن الترويكا الأوروبية منعت إرسال خبراء الأسلحة الكيماوية إلى خان شيخون في السابق ، مؤكداً على تعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وروسيا .

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بداية الأسبوع الجاري: "نعتبر الاجتماع المقبل لوزيري الخارجية الروسي والسعودي جزءاً لا يتجزأ من الحوار السياسي المنتظم مع شركائنا السعوديين حول مجموعة من المسائل المهمة للطرفين".

وأضافت: "من المتوقع أن يتم في الاجتماع تبادل تفصيلي للآراء في الوضع الذي ينشأ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والإشارة إلى ضرورة تسوية النزاعات المستمرة في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة بطرق سياسية ودبلوماسية وعبر الحوار المحترم، ومع الأخذ بعين الاعتبار قلق جميع الأطراف المعنية".

وأشارت إلى أن المحادثات ستتناول أيضاً الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والخليج العربي، بالإضافة إلى التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، مضيفة أن "الجانبين سيبحثان آفاق العمل المشترك في إطار الحوار الاستراتيجي روسيا-مجلس تعاون دول الخليج العربي".

ومن جهته، أفاد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الأسبوع الماضي بأن لافروف والجبير سيوليان اهتمامهما إلى مكافحة الإرهاب، وإلى المشاريع الاستثمارية والتجارية والاقتصادية.

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