اعتقال السباحة السورية سارة مارديني بتهمة تهريب البشر

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

اعتقلت الشرطة اليونانية السباحة السورية سارة مارديني للإشتباه بتقديمها مع اثنين من اعضاء جمعية أهلية يونانية المساعدة لمهاجرين على دخول البلاد بشكل غير قانوني.

وتتهم الشرطة المعتقلين بالتعاون مع منظمة أهلية لمساعدة اللاجئين وتهريب البشر واستقبال المهاجرين القادمين من تركيا. يذكر أن سارة مارديني وشقيقتـَها يسرى كانتا قد انقذتا قارباً لمهاجرين وأوصلتاه بسلام إلى سواحل اليونان سنة 2015.

وكانت سارة قد هربت مع شقيقتها يسرى من في سوريا عام 2015 إلى تركيا ومن هناك إلى اليونان عبر بحر إيجه على متن قارب مطاطي مكتظ باللاجئين.

واعتقل الأعضاء الثلاثة في "المركز الدولي للاستجابة الطارئة" في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث يقيم آلاف المهاجرين في ظروف سيئة في مخيمات مكتظة.

وأثناء الإبحار باتجاه جزيرة ليسبوس اليونانية تعطل القارب، قفزت سارة مع أختها يسرى وقامتا بجره في عرض البحر بواسطة حبل لساعات وهما تسبحان فأنقذتا القارب والمهاجرين الذين على متنه من الغرق. ومن اليونان تابعت الشقيقتان مارديني رحلة لجوئهما إلى ألمانيا.

وتتهم الشرطة اليونانية شقيقتها سارة مارديني بالتعاون مع منظمة أهلية لمساعدة اللاجئين، متهمة بالعمل مع مهربي البشر واستقبال اللاجئين القادمين من تركيا على جزيرة ليسبوس. وقالت الشرطة في بيان إنه "تم الكشف عن نشاطات شبكة إجرامية منظمة سهلت بشكل منهجي دخول الأجانب غير القانوني" إلى البلاد.

مصدر الصورة: getty | NurPhoto

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