24% من السعوديات تقدمن بطلب الحصول على رخصة قيادة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (YouGov)

يشكل رفع الحظر المفروض على قيادة النساء في المملكة العربية السعودية حدثا تاريخيا، حيث تقدمت ربع النساء في المملكة بطلب الحصول على رخصة قيادة بنسبة قاربت الـ 24٪ منذ أن بدأت البلاد في إصدار تراخيص لسائقات السيارات في حزيران/يونيو 2018، إلا أن 61٪ منهن ينوين التقدم للحصول على رخصة قيادة في المستقبل.

وتعتقد 1 من أصل 5 نساء أنها لن تكون سائقة جيدة، ويشكل الخوف سببا رئيسيا لامتناع الجزء المتبقي من النساء عن السعي للحصول على رخصة قيادة؛ حيث تشعر 27% من النساء أن القيادة تشكل خطرا ويخشين حوادث السيارات، بينما تظن 24% من النساء عدم معرفتهن لكيفية القيادة الصحيحة، في حين تعتقد 23% منهن أن أزواجهن أو أفراد العائلة، لن يسمحوا لهن بالتقدم لطلب الرخصة. وبالرغم من هذا كله أطلقت المملكة حملةً لتثقيف النساء حول القيادة وخلق الوعي الكافي حول قواعد السلامة وغيرها من الأمور الأخرى.

إن رفع الحظر ليس مجرد سبب لفرح النساء فحسب، إنما هو فرصة كبيرة لتجارة السيارات، ففي الوقت الذي تستعد فيه شركات صناعة السيارات في المنطقة لزيادة المبيعات مع تدفق المزيد من السائقات، فإن هذه فرصة مثالية للعلامات التجارية التي ترغب في استهداف المشترين المحتملين من النساء ومواءمة حملات الإعلان والتسويق.

فالنساء اللواتي انتهزن الفرصة، فضلت 16% منهن قيادة سيارة صغيرة الحجم لسهولة ركنها في المناطق المزدحمة، ولانخفاض استهلاكها للوقود، في حين فضلت 13% السيارات متوسطة الحجم، والـ 11% المتبقيات فضلن السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات.

وأشارت 3 من كل 5 نساء إلى أن الكاميرات الخلفية وأنظمة الاستشعار العكسي هي أكثر الميزات المرغوبة في السيارة. ومن المثير للاهتمام، هو تفضيل النساء للسيارت التي يمكن ربطها بالهاتف الذكي، ما يوحي بأن هؤلاء النساء يفضلن التكنولوجيا والوسائل الحديثة الآمنة.

وبالنظر إلى سوق السيارات منذ رفع الحظر، تكشف بيانات YouGov BrandIndex أن تويوتا هي العلامة التجارية المفضلة لدى النساء في المملكة العربية السعودية بمعدل 27.1، تليها مرسيدس بمعدل 26.6%، ثم ليكزس بنسبة 24.2%.

وقال كيري ماكلارين رئيس شركة Omnibus في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن رفع الحظر عن القيادة يعني استقلال المرأة، كما أنه مناسبة رائعة لصناعة السيارات لزيادة تدفقها إلى أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. يبدو أن السلامة هي الشغل الشاغل للنساء، كما أنهن أكثر راحة في البدء بسيارة صغيرة، وبالتالي، فإن صانعي السيارات الرائدين لديهم فرصة كبيرة لمناشدة هؤلاء النساء من خلال تقديم المنتج المناسب ونهج التسويق الذي تمت طباعته بعناية".



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