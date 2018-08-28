ميركل وترامب يعبران عن قلقهما إزاء التطورات في سوريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن المستشارة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبرا في اتصال هاتفي عن القلق بشأن التطورات في سوريا، لا سيما الوضع الإنساني في المنطقة حول إدلب.

وأضاف في بيان المتحدث شتيفن زايبرت، أن روسيا مطالبة بالتصرف بطريقة معتدلة بشأن النظام السوري والحيلولَة دون حدوث المزيد من التصعيد.

وقال المتحدث، دون الخوض في تفاصيل، إن الزعيمين تحدثا أيضا بشأن الوضع في أوكرانيا ودول غرب البلقان والتجارة.

وتقول قوات النظام السوري المدعومة من روسيا، إنها تهدف لاستعادة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا، وهي ملاذ لمدنيين ومعارضين نزحوا من مناطق أخرى في سوريا.

وتعرضت المنطقة لسلسلة من الضربات الجوية وعمليات القصف هذا الشهر فيما قد يكون تمهيدا لهجوم شامل من جانب قوات النظام.

وكانت ميركل قد عبرت عن قلقها إزاء الوضع في إدلب خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل نحو أسبوع.

Photo Source:Getty Images North America

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