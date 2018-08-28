قرقاش: أولوية التحالف العربي استعادة الدولة اليمنية

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ضرورة الرد على تقرير خبراء في الأمم المتحدة بشأن اليمن، مشددا على أن أولوية التحالف العربي استعادة الدولة اليمنية وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني.



وفي تغريدة على حسابه بتويتر، قال قرقاش إن تقرير الخبراء لا بد من مراجعته والرد على حيثياته، ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا واستقرارنا وهنا أولويتنا".

وأضاف "لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية، ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية، وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني، وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا وعلينا انطلاقا منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي".

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