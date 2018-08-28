غارة جوية تستهدف أحد أفراد داعش في بني وليد الليبية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



استهدفت غارةٌ جوية أحدَ أفرادِ تنظيمِ داعش في بني وليد، جنوبَ شرقِ طرابلس الليبية ، بحسب ما أفادَ المتحدثُ الرسمي باسمِ قوةِ حمايةِ وتأمينِ مدينة سرت، التابعة لحكومة الوفاق الوطني

وقال المتحدثُ في تصريحاتٍ خاصة، إن سرايا الاستطلاعِ التابعة لقوةِ حمايةِ سرت، رصدت تحركاتٍ لجماعة يُظنُ أنها تتبعُ تنظيمَ داعش جنوب مدينة جنوب مدينة سرت، شرق العاصمة طرابلس، ما دفعَ القوة لرفعِ درجةِ التأهبِ وتكثيفِ الدورياتِ بالمنطقة.

وأكد أن إحدى السيارات التابعة للتنظيم ويستقلها أشخاص ملثمون أحدهم ليبي، أنشأت بوابة استيقاف جنوب المدينة، ما دفع أحد المواطنين بعد استيقافه في البوابة إلى التبليغ عن وجودهم.

وأشار المتحدث إلى أن طائرة دون طيار استهدفت اليوم أحد العناصر التابعين للتنظيم في منطقة الظهرة بمدينة بني وليد.

وقالت "قناة 218" الليبية، إن "الغارة استهدفت أحد عناصر التنظيم الفارين من سرت ويدعى وليد أبو حريبة".

وقالت مصادر ليبية إن أبو حريبة من سكان مدينة سرت، وأنه كان عضواً بارزاً في تنظيم أنصار الشريعة الموالي للقاعدة قبل أن ينقل ولاءه إلى داعش بعد سيطرة التنظيم، على سرت.

وأضافت المصادر التي أكدت أن طيراناً مجهولاً هو الذي نظم الاستهداف والاغتيال، أن القتيل تورط في عشرات العمليات الإرهابية في ليبيا، إلى جانب أكثر من عملية سطو على بنوك ومؤسسات مالية بين 2013 و2016.

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