السعودية: إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب

أخبار الآن | الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



قال إبراهيم المهنا، المستشار بوزارة الطاقة السعودية اليوم الثلاثاء إن إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب إغلاقا تاما أو جزئيا.

وقال المهنا خلال مؤتمر نفطي في مدينة ستافانجر النرويجية إن إيران ستكون أول الخاسرين من أي تحرك لإغلاق هذه الطرق الملاحية الرئيسية وإن أي إجراء من هذا النوع سيتسبب في مزيد من العقوبات على طهران.

وقالت إيران إنها إذا لم تتمكن من بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية، فلن تسمح لأي دولة في المنطقة بأن تبيع خامها مهددة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال المهنا "كميات النفط التي تمر عبر مضيق هرمز ضخمة جدا" مقدرا حجمها بما يتجاوز 18 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل ثلثي تجارة النفط البحرية في العالم مما يعني أن "منع مرور النفط من هناك سيتسبب في نقص حاد في الخام وصعود صاروخي في الأسعار."

وتساءل "هل إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب بشكل كامل أو حتى جزئي، أو لديها الرغبة في ذلك؟ الإجاب هي لا، بل ولا كبيرة حقا... العقوبات الحالية من غير المرجح أن توقف صادرات إيران بشكل كامل."

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى لرفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران مقابل موافقتها على فرض قيود على برنامجها النووي.

وأعلنت إدارة ترامب بعد ذلك خططا أحادية الجانب لإعادة فرض العقوبات على إيران.

وهدد مسؤولون إيرانيون من قبل بإغلاق مضيق هرمز وهو طريق رئيسي لشحن النفط ردا على أي تحرك عدواني من جانب الولايات المتحدة.



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