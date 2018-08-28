الرئيس الجزائري في جنيف لإجراء فحوص دورية

أخبار الآن | الجزائر - الجزائر (رويترز)

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يواجه مشاكل صحيّة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013، توجه إلى جنيف، الاثنين، لإجراء فحوص طبية دورية.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، لم تكشف الرئاسة عن طبيعة الفحوص الطبية والمدة التي ستستغرقها الرحلة "الدورية" ولا في أي مستشفيات جنيف ستجري.

وسبق لبوتفليقة "81 عاماً" أن أجرى فحوصاً في الخارج، ولا سيّما في جنيف وغرونوبل "جنوب شرق فرنسا"، منذ إصابته بجلطة دماغية استدعت بقاءه في مستشفى فال دوغراس في باريس أكثر من 80 يوماً.

وبات الوضع الصحّي لبوتفليقة محلّ جدل في الجزائر ،لا سيما وأنه منذ أصيب بالجلطة الدماغية أصبح ظهوره نادرا ولم يلق أي خطاب، ويتنقّل في كرسي متحرّك.

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