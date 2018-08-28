البنتاغون ينفي وجود تعزيزات عسكرية جديدة بالمتوسط

أخبار الآن | الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

نفت وزارةُ الدفاعِ الأمريكية البنتاغون التقاريرَ الروسية حولَ تعزيزاتٍ عسكرية جديدة بالبحرِ المتوسط استعداداً لضربةٍ عسكرية يُحضَرُ لها ضدَ النظام السوري.

واعتبر البنتاغون أن تلكَ الادعاءات لا تتوافقُ مع الحقيقة وهي غيرُ صحيحة .

إلا أن البنتاغون أكدَ في نفسِ الوقت أن هذا الأمرَ لا يعني أن الولايات المتحدة غيرُ مستعدةٍ للعملِ حالَ إعطاءِ الرئيس الأمريكي أمرا مباشرا باتخاذِ مثلِ تلكَ الإجراءات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، إريك باهون، في تعليق حول الموضوع لوكالة "تاس" الروسية: "إن التقارير الروسية حول تعزيز القدرات العسكرية الأميركية في شرق البحر الأبيض المتوسط ليست إلا دعاية وهي غير صحيحة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت الاثنين أن مدمرة "Ross" الأميركية التي تحمل على متنها 28 صاروخا من طراز "توماهوك"، دخلت مياه البحر الأبيض المتوسط في 25 أغسطس، مشددة على أن مدى هذه الصواريخ يتيح للولايات المتحدة استهداف الأراضي السورية كافة.

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