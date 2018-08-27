مقتل عدد من قادة "الصفوف الأمامية" للحوثيين بالدريهمي

أخبار الآن | الحديدة - اليمن (وكالات)

قتل عدد من قادة ميليشيات الحوثي الإيرانية خلال المعارك مع قوات دعم الشرعية في اليمن في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلنت "ألوية العمالقة" التي تقاتل ضمن قوات المقاومة اليمنية، عن مقتل 4 قادة ممن يشرفون على المعارك في الصفوف الأمامية للميليشيات الحوثية.

وكشفت ألوية العمالقة عن مقتل عدد من قيادات ميليشيات الحوثي الإيرانية في المعارك التي خاضتها مؤخرا ضدها في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة. وأكدت في بيان مقتل مسؤول التعبئة والحشد في ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، حسين عباد الراجحي، بالإضافة إلى محمد محمد الوشلي وهو أحد مرشدي الحوثيين.

وأشار البيان أيضا إلى مصرع القيادي فضل شرف، الذي تدرب على أيدي خبراء لبنانيين من ميليشيات حزب الله في صعدة عام 2014، وكان يخضع مباشرة لقائد حرس زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي. وذكرت ألوية العمالقة أن شرف كان قائدا لإحدى السرايا التابعة للانقلابيين، قبل مقتله على أيدي قواتها خلال مواجهات سقط فيها 7 قتلى آخرين من أفراد السرايا.

وأكد البيان مصرع العميد عبد الوهاب الحسام مع 11 آخرين من مرافقيه، خلال المعارك مع أولية العمالقة في مديرية الدريمهمي بمحافظة الحديدة. وذكر بيان الألوية أن الحسام يعتبر من القيادات الحوثية البارزة، التي لعبت دورا في الحشد والتعبئة وتعزيز أفراد قبيلته، واستطاع حشد المئات من المقاتلين والزج بهم في أتون المعارك.

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