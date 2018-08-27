مقتل خمسة مسلحين في اشتباكات مع الشرطة المصرية

أخبار الآن | مصر - (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مقتل 5 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال ملاحقات أمنية للعناصر الإرهابية بإحدى المناطق الجبلية بطريق أسيوط سوهاج.

وأضافت الوزارة أنه تم التوصل لمكان اختفاء الإرهابيين الخمسة خلال العمليات التمشيطية حول أماكن تردد وتمركز العناصر المشتبه بها، خاصة الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، التي يسعى هؤلاء العناصر لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن "تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية، الكائنة بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الشرقي، بدائرة مركز أخميم، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم، بعيدا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية" .

وأوضحت الوزارة أنه بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة الخور المشار إليه فجر الاثنين، مضيفة: "حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران باتجاه القوات، التي قامت بالتصدي لمصدر إطلاق النيران".

وتابعت: "عقب ذلك عثر على 5 قتلى من العناصر الإرهابية، كما عثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية، وكمية من الطلقات، ووسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

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