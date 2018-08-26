هذه المدن العراقية الأعلى عالمياً بدرجات الحرارة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

دخلت 6 مدن عراقية ضمن تصنيف المناطق الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حسب ما أعلنت وكالة أمريكية مختصة بالأنواء الجوية. ونشرت وكالة "بلاسيرفيلي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وهي محطة عالمية معنية بالأنواء الجوية جدولاً بأعلى درجات الحرارة في العالم والتي بينت أن ست مدن عراقية من أصل 15 مدينة مدرجة بالجدول إحتلت المراكز الأعلى بدرجات الحرارة.

وأشارت الوكالة الأمريكية الى أن المدن العراقية هي "مدينة الحسين في البصرة والتي حلت بالمرتبة الأولى، وتلتها منطقة مطار البصرة، بينما جاءت مدينة الناصرية في المرتبة السابعة، وحلت مدينة العمارة في المرتبة التاسعة ، وحلت مدينة الحي في الترتيب الـ 11، فيما حلت مدينة علي الغربي ضمن المرتبة الـ 15 ضمن المدن الأعلى درجة حرارة في العالم".

و تعلن هيئة الانواء الجوية العراقية يوميا حالة الطقس في العراق , حيث تشير في أغلب نشراتها الدورية الى ارتفاع درجات الحرارة العظمى والصغرى لاسيما في البصرة ومدن جنوب العراق الأخرى و وصلت فيها الى نصف درجة الغليان.

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