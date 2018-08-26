مليشيا الحوثي تفجر مدرسة في حجة قبل فرارها

أخبار الآن | اليمن - (وكالات)

فجرت مليشيا الحوثي مدرسة على أطراف مديرية حيران، بمحافظة حجة، وذلك قبيل اقتحامها من قبل الجيش اليمني بزمن قصير.

وقال مدير المدرسة، إن مليشيات الانقلاب فجرت ثانوية "الزبير بن العوام" بعد تهجيرها القسري لسكان قرية السادات، التي تعتمد في تعليم أطفالها على هذه المدرسة، وذلك عقب تلقيها هزائم موجعة وتحرير مركز المديرية من قبل الجيش اليمني.

وكانت مليشيا الحوثي ، قد فجرت مدرستين في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غرب البلاد مطلع شهر يوليو/تموز الماضي، في عملية انتقامية مشابهة، تكشف، عن انتهاك جديدا للانقلابيين بحق حقوق الإنسان والأنظمة والمواثيق الدولية التي تجرم استهداف المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

وأضاف مدير مدرسة "الزبير بن العوم"، أن عملية التفجير طالت مدرسة حكومية ثانوية تعليمية، يلتحق في صفوفها الدراسية ما يزيد على 860 طالبا وطالبة.

وتابع قائلا إن "حادث التفجير جريمة إرهابية، وحرب على التعليم ومستقبل اليمن الجديد من قبل مليشيا الحوثي ".

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