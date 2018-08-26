فصائل تنشق من هيئة تحرير الشام وتنضم لحراس الدين

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت ست فصائل من تحرير الشام إنشقاقها عن الهيئة و إنضمامها لتنظيم حراس الدين التابع للقاعدة.



وجاء في البيان الذي أصدرته المجموعات المنشقة تأكيدهم البيعة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري , و هو جزء من تفتت أنصار التطرف والتشدد في سوريا ومحاولة جديدة لتلميع صورة القاعدة , و هذا هو السبب الحقيقي وراء تدمير إدلب.

من جانبه قال العميد المنشق عن الجيش السوري أحمد رحال إن إنشقاق ست مجموعات عن هيئة تحرير الشام مع قادتها وانضمامها لتنظيم حراس الدين وكلاهما يحمل مؤشرات معينة.

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