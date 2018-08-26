"صوماليا" إلى "الشباب" و لكن ليس كما تعتقدون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تعاقد اللاعب البرازيلي ورجيتون دي روساريو كالمون المعروف باسم صوماليا، تعاقد مع نادي الشباب السعودي بعد 3 سنوات مع نادي تولوز الفرنسي. وقد عقد الصفقة مع اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 29 عاما رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي الشيخ.

خبر الإعلان عن انضمام صوماليا " للشباب" أثار لغطا لدى المتابعين في وسائل التواصل الإجتماعي واستغله البعض لإحداث صدمة من خلال التلاعب بالكلمات، وانطلاقا من الضرر الذي رسخته جماعة الشباب الصومالية في الأذهان.





من هي حركة الشباب الصومالية؟

حركة الشباب في الصومال، هم مهمشون بالكامل من قبل المجموعة الأم والفروع الأخرى، وهم مواطنون من الدرجة الثانية داخل تنظيم القاعدة، وقد تم قبولهم من قِبل قادة القاعدة فقط بسبب اليأس، بعيداً عن هذه المجموعة الصغيرة من المتطرفين الذين يسعون إلى الحصول على الشرعية من القاعدة الأم لقتل شعبهم الصومالي باسم الدين.

لا يوجد تعاون حقيقي بين القاعدة وجماعة الشباب، بالطبع هناك أيضاً المتطرفون في الجهة الآخرى من القارة الذين يطلق عليهم بوكو حرام، وهم أيضاً كانوا مرتبطين بالقاعدة بشكل غير جوهري و لفترة طويلة، وخاصةً مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، لكنهم أختاروا العرض الأول الذي قدمه داعش إليهم، وتركوا الظواهري المفلس وراءهم حتى يتمكنوا من أخذ المساعدة المالية من داعش.

وبالتالي فقد انشقت إحدى فروع القاعدة في أفريقيا، والفرع الآخر لن يختلف كثيراً، فبوكو حرام قد إنقسمت إلى قسمين، حيث سعى البغدادي بنفسه إلى استبدال القائد القديم شاكو، وهذا مثال توضيحي آخر يوضح لنفاق والانقسامات التي تصيب ما تسمى بالمنظمات المتشددة.

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