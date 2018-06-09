نصر الله: حزب الله باق في سوريا ما دام الأسد يريد بقاءه

أخبار الآن | بيروت - لبنان (رويترز)

قال الأمينُ العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن الحزب سيبقى في سوريا ما دام رئيسُ النظام بشار الأسد يريد بقاءَه.

وقال نصر الله في خطاب متلفز، إن العالم لن يستطيع إخراج حزب الله المدعوم إيرانيا من سوريا إلا بطلب من النظام السوري وحده.

تأتي تصريحات نصر الله على خلفية دعوة روسيا مؤخرا جميع القوات غير السورية إلى مغادرة الجنوب السوري، وذلك بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين في النظام أبدوا فيها استعدادهم للسيطرة على الجنوب.

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