ثلاثة هجمات إرهابية في كركوك تقتل امرأة وتصيب 14 شخصا

أخبار الآن | كركوك - العراق - (وكالات)

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، الجمعة، أن ثلاثة اعتداءات إرهابية في كركوك تسببت بمقتل امرأة واحدة وإصابة 14 شخص بينهم أطفال ونساء، وانفجار عبوة ناسفة أدى لإصابة شخص واحد.

وقال المصدر في بيان: "ثلاثة اعتداءات إرهابية في محافظة كركوك، حيث انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من جامع الأبرار بشارع القدس ما أسفر عن استشهاد امرأة إصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال، كما كان هناك انفجار عبوة ناسفة بالقرب من محل كوفي شوب ما أدى إلى جرح مدني في طريق بلدة مرور كركوك، إلى ذلك سقطت قذيفة هاون بالقرب من مدرسة مصلى دون خسائر بشرية أيضا".

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