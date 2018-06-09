توقف محطات الكهرباء في المهرة باليمن..

أخبار الآن | صنعاء - اليمن ( وكالات )

أعلن مسؤولٌ يمني عن توقفِ محطات الكهرباء في محافظة المهرة شرقَ البلاد بسببِ انعدامِ الديزل ، وقال محافظُ المهرة في تغريدةٍ على حسابه في تويتر، إن محطات الكهرباء في كافةِ مديريات المحافظة توقفت لعدمِ تمكنِ السفينة المحملة الديزل من الرسو بميناءِ ‎نشطون بسببِ الأحوال الجوية.



وأضاف المحافظ أن السلطات “تبذل الجهود لإدخال السفينة لرصيف الميناء في الساعات القادمة” لافتًا إلى أنه “سيتم التوزيع لكل المديريات في أقل من 24 ساعة بإذن الله”، وكان المحافظ قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن السعودية تكفلت بتوفير المشتقات النفطية لمؤسستي الكهرباء والمياه في المحافظة، بعد أن تأثرت المحافظة جراء إعصار "مكونو".



وكان التيار الكهربائي أيضاً قد انقطع عن محافظة عدن جنوب اليمن، جرّاء خلل فني تسبب بخروج جميع محطات توليد الكهرباء عن الخدمة، وفق مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، وقال المصدر إن محطات توليد الكهرباء الخمس في محافظة عدن خرجت عن الخدمة بالكامل؛ جرّاء خلل فني أصاب خطوط الضغط العالي في منطقة “بئر أحمد” غرب عدن، وأضاف أن التيار الكهربائي انقطع بشكل كامل عن مديريات عدن، منذ الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

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