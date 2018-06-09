تحرير عدد من قرى شرق الحسكة من قبضة داعش

أخبار الآن | الحسكة - سوريا - (وكالات)

حررت قوات سوريا الديمقراطية 3 قرى و 7 مزارع في الايام الثلاثة الأولى من حملتها لتحرير بلدة الدشيشة الاستراتيجية جنوب شرق محافظة الحسكة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.



الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في قرية الكليب بمختلف أنواع الأسلحة الفردية و الثقيلة أدت لمقتل العديد من المرتزعة و استهداف دراجات نارية كان يستخدمها المرتزقة في تنقلاتهم.



كما اكتشفت قوات سوريا الديمقراطية شبكة واسعة من الألغام في قرية مرجان، حيث قامت فرق الهندسة العسكرية بتفكيكها ..

هذه الاشتباكات ، التي قتل فيها 46 إرهابيا بينهم 4 أمراء ، أصيب 2 من مقاتلينا و نقلتهم وحدة الطب العسكري من أرض المعركة لتلقي العلاج ، و حالتهم مستقرة الآن.

أما على محور منطقة الهول فقد حققت قواتنا التقدم بمسافة 7،5 كم ، حيث لا يبدي الإرهابيون مقاومة تذكر ، و لم تسجل اشتباكات مباشرة ، لكن هناك قصف مدفعي بقذائف الهاون ، يحاول المرتزقة من خلالها إيقاف تقدم قواتنا.



عبر الهاتف من مدينة بوخوم الالمانية نواف خليل رئيس المركز الكردي للدراسات

اقرا ايضا