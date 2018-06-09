الملك سلمان يدعو لاجتماع رباعي في مكة لبحث سبل دعم الأردن

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (واس)

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعقد اجتماع رباعي الأحد في مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن. بحسب ما ذكرت وكالة الانباء السعودية (واس).

وحسب الوكالة، دعا الملك سلمان، إلى الاجتماع "في إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بأوضاع الأمة العربية وحرصه على كل ما يحقق الأمن والاستقرار فيها".

وأضافت واس، أن الملك سلمان، تابع الأزمة الاقتصادية في الأردن الشقيق وأجرى اتصالات مع إخوانه الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت البيان، إنه تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربع في مكة المكرمة يوم الأحد القادم 26/9/1439هـ لمناقشة سبل دعم الأردن الشقيق للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

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