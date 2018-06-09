الصدر يدعو الداخلية للبدء في حملة لنزع السلاح بعد العيد

أخبار الآن| بغداد - العراق - (رويترز)

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان مكتوب الجمعة, وزارة الداخلية الى نزع السلاح عن مدينة الصدر واعلانها مدينة منزوعة السلاح.

وطلب الصدر من القوات العراقية ووزارة الداخلية البدء بحملة بعد عيد الفطر لإعلان مدينة الصدر منزوعة السلاح ثم تعميم التجربة على باقي مناطق العراق.

وقال الصدر في بيانه: "من منطق تقوية الدولة العراقية وتكريسا لتقوية الجيش والشرطة حصرا، أدعو للبدء بحملة نزع السلاح وتسليمه للدولة العراقية".

وأضاف: "ولإبداء حسن النية أدعو القوات العراقية عموما ووزارة الداخلية والأخ الوزير قاسم الأعرجي لبدء الحملة بعد العيد لإعلان مدينة الصدر مدينة منزوعة السلاح".

وطالب الجميع بإطاعة الأوامر وعدم عرقلة هذا المشروع، وتسليم السلاح دون أي نقاش.

واقترح بأن يتم بيع السلاح "لإعمار المناطق الفقيرة، وأن يكون السلاح والمال بيد حكومية أمينة".

كما طالب الصدر وزارة الداخلية بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لذلك قائلاً: "لا معنى لنزع السلاح مع عدم توفير الأمان للأهالي في أي مكان".

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