الشرطة العراقية تؤكد سقوط قتيل و 23 جريحاً في الخالص

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت السلطات الأمنية في ديالى شمال شرقي بغداد بقتل بإصابة عشرات في إنفجار عبوة ناسفة.



وقال قائم مقام قضاء الخالص عدي الخدران إن عبوة ناسفة إنفجرت داخل سوق شعبية في القضاء، ما أدى الى سقوط قتيل واحد وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة.

و شهدت محافظة ديالى الثلاثاء الماضي سقوط قتيل واحد و إصابة 10 آخرين بجروح مختلفة بإنفجار عبوة ناسفة بالقرب من أحد المحال التجارية في سوق بعقوبة القديم.

كما تشهد أسواق ديالى إجراءات أمنية مشددة لمنع تكرار التفجير التي أوقعت العديد من القتلى والجرحى مع إكتظاظها بالمتبضعين تحضيراً لعيد الفطر.

وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية فرضت سلسلة إجراءات مشددة على أسواق ديالى ومنها بعقوبة لدواعٍ أمنية , موضحاً أن الإجراءات تأتي لمنع تكرار تفجير سوق بعقوبة.





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