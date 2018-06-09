التحالف: رصد صاروخين بالستيين أطلقا باتجاه مدينة نجران

أخبار الآن| الرياض - السعودية - (واس)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي أمس الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي رصدت صاروخين بالستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية(محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة، حيث سقط الأول داخل الأراضي اليمنية وسقط الصاروخ الآخر في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة نجران وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.

وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح للقرارين الأمميين 2216، 2231 بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

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