أسر العشرات من مسلحي الحوثي ومقتل 44 منهم في صعدة

أخبار الآن | صعدة - اليمن ( وكالات )

تصدت قوات المقاومة اليمنية المشتركة لمحاولة تسلل نفذها المتمردون ‏الحوثيون غربي مديرية بيت الفقيه في الحديدة ضمن الساحل الغربي لليمن.‏



من جهته قال التحالف العربي إن قواته أسرت العشرات من مسلحي ميليشيا ‏الحوثي المدعومة من إيران في مدينة الجاح , كما أكدت قيادةُ التحالفِ أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة في افرادها بمحورِ صعدة ، حيث بلغت الحصيلة 44 قتيلاً، بينما تمَ تدمير 46 قطعة من الأسلحة والمعدات.

وأحرزت قواتُ الجيشِ اليمني مدعومة بقواتِ التحالف تقدماً ميدانياً في كل من محافظتي الجوف وصعدة شمالاً وسطَ استمرارِ الانهيار في صفوفِ الميليشيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، في وقت سابق إن المقاومة اليمنية لم تعد تبعد سوى 9 كيلو مترات عن مدينة الحديدة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكان المالكي أعلن في 29 مايو أن القوات الموالية للحكومة وصلت إلى منطقة تبعد 20 كلم عن مدينة الحديدة.

وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني استعادت السيطرة على جبال الصخر والجبل الأحمر في نهم من أيدي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

في غضون ذلك، شنت طائرات التحالف العربي غارات استهدفت مواقع المتمردين في مديرية سحار بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

وتشهد صعدة تصعيدا للعمليات العسكرية من قبل قوات الجيش اليمني والتحالف في مديريات كُتاف والظاهر وباقم، بالإضافة مواقع أخرى.

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