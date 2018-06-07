الجيش الوطني الليبي يوسع مناطق سيطرته في مدينة درنة

أخبار الآن | درنة - ليبيا - (رويترز)

سيطر الجيش الوطني الليبي، الأربعاء، بالكامل على ساحل مدينة درنة بعد طرد الميليشيات التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي من مواقعهم.

وامتدت سيطرة الجيش من "كورنيش المدينة" و"مخازن السلع التموينية"، مرورا عبر عمارات "حي السلام" وحتى عمارات ومقر شركة الجبل سابقا، ومن منطقة شعبية غازي ومصرف الجمهورية إلى فندق الخضره.

كما بسط الجيش الوطني سيطرته على مستشفى "الهريش"، الذي كان المركز الطبي الرئيس للمتطرفين، إضافة لاستعادته شارع الفنار وسط المدينة.

وباتت كل هذه المناطق تحت سيطرة قوات الجيش الوطني الليبي، في الوقت الذي استعاد فيه الجيش أيضا سيطرته على مديرية أمن المدينة.

وفي ذات السياق، تحدثت مصادر عسكرية بأن أبرز القيادات الإرهابية التي تم رصد مشاركتها في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية تتحصن فيما تبقى من المدينة بمن فيهم الناطق باسم "مجاهدي درنة" وزعيم "أنصار الشريعة".



اقرأ أيضا: الجيش الليبي يستعيد السيطرة على ميناء درنة