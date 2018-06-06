عمليات ديالى تلاحق خلايا داعش النائمة في حوض حمرين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت قيادةُ عملياتِ ديالى إنطلاقَ عمليةٍ عسكرية لتعقبِ خلايا تنظيمِ داعش في حوض حمرين الذي يمتدُ بينَ ثلاثِ محافظاتٍ هي ديالى وصلاح الدين و كركوك.

وقال قائدُ عملياتِ ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي إن قواتٍ امنية مشتركة مدعومة بطيرانِ الجيش انطلقت من ثلاثةِ محاور في حوضِ حمرين بهدفِ إنهاءِ أي ِأنشطةٍ للخلايا النائمة وتأمينِ المناطق بالكامل.

وكانت قيادة عمليات ديالى شنت مؤخرا سلسلة عمليات واسعة في مناطق عدة لتعقب داعش وحققت نتائج في ضبط وتدمير مضافات ومخابئ التنظيم التي كان يتخفى فيها المسلحون من فلول داعش.

كما أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي عن تدمير مضافة ومركبة لتنظيم داعش في عملية عسكرية واسعة في حوضن حمرين شمال شرقي المحافظة.

وقال العزاوي إن العملية العسكرية الواسعة التي انطلقت في حوض حمرين(75كم شمال شرق ب‍عقوبة) من محورين شملت ثماني مناطق من بينها الخلاوية وباسناد من طيران الجيش لتعقب فلول داعش الإرهابي.

وأضاف العزاوي أن العملية أسفرت في نتائجها الاولية عن ضبط مضافة ومركبة لتنظيم داعش جرى تدميرهما والعمل جارٍ لتمشيط مناطق واسعة ومترامية من قبل القوات الأمنية المشتركة.

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