العبادي: قضية شح المياه في العراق غير بريئة ومدفوعة

أخبار الآن | بغداد - العراق - (وكالات)

قال رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي" اليوم الثلاثاء إن العراق فوجئ بقرار تركيا البدء في حجز المياه خلف سد إليسو التركي في موعد مبكر عما تعهدت أنقرة مشيرا إلى أن الهدف هو حصول الحكومة على دعم في الانتخابات المقبلة، وقال العبادي في مؤتمر صحفي "رئيس الوزراء التركي وعدني بنهاية حزيران (يونيو) مو (وليس) بداية حزيران (لبدء ملء حوض السد) ...ولكن استغربنا أنه سمعنا بالإعلان بدأوا بملء (السد) في واحد حزيران".

أشار الى ان" هناك حملة كاذبة لتخويف الناس من شحة المياه وهناك صور كاذبة تنشر لنهر دجلة وهي محاولة لتخويف الناس فيما يتعلق بالمياه والكهرباء وهي حملة غير بريئة ومدفوعة مثل حملة تخويف الناس من الانتخابات وحثهم على عدم المشاركة فيها وهي ذات الحملة التي تحاول اعادة البلد الى الوراء لكن مواطنينا على درجة عالية من الوعي".

وعزا " نقص الطاقة الى بعض التلكؤ في وزارة الكهرباء خلال الاسبوع الماضي ما اثر على مياه الشرب"، لافتا الى" اننا اتخذنا اجراءات واجرينا تغييرات سريعة وتلافينا شحة المياه ونقص الكهرباء".

وبين ان" اللجنة العليا التي شكلت بشأن النظر بموضوع العملية الانتخابية وما شابها من شكاوى وخروقات قدمت تقريرها النهائي"، منوها الى ان" الحكومة لاتعلم باجراء الحكومة التركية بشأن سد اليسو واستغربنا بملئه قبل شهر من موعده ما يؤثر على خزيننا المائي".



اقرأ أيضا:

كيف تسببت نتائج الإنتخابات بأزمة في العراق؟









