الرزاز: نريد عقداً واضحاً يحكم علاقتنا بالمواطن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن حكومته الجديدة ستتجاوز الجباية في النظام الضريبي بما في ذلك ضريبة الدخل.

و تعهد الرزاز في بيان بالحوار مع مختلف الأطراف والعمل معهم للوصول إلى نظام ضريبي عادل ينصف الجميع والى عقد إجتماعي واضح المعالم يحكم علاقة الحكومة بالمواطن.

وكانت النقابات دعت الى إضراب والى وقفة احتجاجية امام مقر النقابات المهنية وسط عمان حيث تجمع المتظاهرون لرفض قانون الضريبة , وعبر العديد من الأشخاص عن إحتجاجهم على عدم قيام الحكومة بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل.

وشهدت عمان وعدد من المدن الاردنية تظاهرات ليل الثلاثاء الاربعاء للاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الدخل.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية بأن محتجين تجمعوا في المساء بمنطقة الشميساني في وسط عمان وبقوا لساعات متأخرة من الليل رفضاً لقانون الضريبة.

ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء هاني الملقي الى الاستقالة، وكلف الملك عبدالله الثاني وزير التربية عمر الرزاز الخبير في شؤون الاقتصاد تشكيل حكومة جديدة.

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