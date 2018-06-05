ضربات التحالف العربي المركزة تشل قدرة الحوثيين العسكرية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تمكن التحالف العربي في اليمن من قتل عشرات القادة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة، بفعل الغارات الجوية المركزة والدقيقة على مواقعهم.

يأتي ذلك في وقت تحقق فيه المقاومة الشعبية والجيش الوطني تقدما كبيرا في جبهة الحديدة.

معركة كبرى تخوضها القوات اليمنية الشرعية في الساحل الغربي، بغية تطهيره من الإنقلابيين الحوثيين الموالين لإيران، وتقدم كبير حققته في الحديدة خلال الأسبوعين الماضيين بإسناد من التحالف العربي، ولا يفصلها عن تحرير المدينة سوى بضعة كيلومترات.

هذا التقدم لم يأتي مقتصرا على جهود المقاومة الشعبية والقوات اليمنية الشرعية فحسب، بل لضربات التحالف العربي المركزة على مواقع الحوثيين وقادتهم، دور كبير في إضعاف الجماعة الإنقلابية.

ومنذ أكثر من أسبوع، تعزز مليشيا الحوثي جبهة الحديدة بمئات المقاتلين وقادة الصف الأول، بهدف استعادة المناطق التي فقدتها لصالح القوات الشرعية؛ وخلافا لمئات القتلى من المسلحين الحوثيين وفرار الآخرين، كانت الضربات الأكثر إيلاما هي سقوط قائمة كبيرة من القادة الميدانيين، على غرار الضربة التي قتلت الرجل الثاني لدى الجماعة الإنقلابية في أواخر نيسان أبريل الماضي، صالح الصماد.

مصادر عسكرية أكدت أن القيادي الحوثي محمد عبد الكريم الغماري، الذي شغل منصب رئيس أركان المليشيا الإنقلابية، كان أحد قتلى الضربة الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف اليومين الماضيين، على مقر قيادة المنطقة العسكرية في الحديدة.

ولم تعلن جماعة الحوثي رسميا مقتل الغماري الذي وضع على قائمة الإرهاب المطلوبة للتحالف العربي، لكن مراقبين أكدوا أنها لن تعلن في الوقت القريب، خشية من انهيارات أكبر في صفوف مليشياتها.

ماجد محيي الدين، قيادي ميداني آخر، دفعه الحوثيون إلى الحديدة من أجل قيادة هجمات التسلل على مواقع القوات المشتركة، لكن مقاتلات التحالف استهدفته في مديرية الدريهمي، إضافة إلى جميع رفاقه.

لم تكتف المليشيا بالدفع بالقادة العسكريين الذين دربتهم في إيران على أيدي الحرس الثوري الإيراني، بل أوفدت خبراء متفجرات وعلى رأسهم محمد شرف حسن جحاف، لقي هو الآخر مصرعه في الساحل الغربي، أثناء محاولته زرع عبوات ناسفة في مزارع السهل التهامي، من أجل عرقلة تقدم القوات المشتركة.

مسؤول التجنيد ونجل شيخ مران، المدعو أكرم حسن حمود غثاية، لقي مصرعه في الساحل الغربي مع التعزيزات التي قادها من معاقل الانقلاب في صعدة. وطبقا لمصادر قبلية، فإن أكرم غثاية أسهم بشكل بارز منذ الثمانينيات في تأسيس جماعة الحوثي، وتأييد فكرها العقائدي الطائفي المدعوم إيرانياً.





اقرا ايضا