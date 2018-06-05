الأمم المتحدة تدعم زيادة العقوبات ضد زعماء جنوب السودان

أخبار الآن | الخرطوم - السودان ( وكالات )

دعم منسق الأمم المتحدة لمساعدات الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ، قراراً للدول الكبرى بتجديد العقوبات على زعماء جنوب السودان في مسعى للضغط على الأطراف لإنهاء الصراع المُستمر منذ 5 سنوات.

وأضاف لوكوك الذي زار جنوب السودان في منتصف مايو الماضي أنه رغم عمليات الخطف والقتل والنهب سيستمر موظفو الإغاثة في عملهم بهذا البلد ، حيث يعتمد 7 ملايين شخصاً على المعونات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

ووافق مجلس الأمن الدولي في 31 مايو الماضي على تجديد بعض العقوبات على جنوب السودان حتى منتصف يوليو(تموز) المقبل والنظر في فرض حظر على سفر وعلى أصول 6 زعماء في جنوب السودان إذا لم يتوقف الصراع بحلول 30 يوليو(تموز) المقبل.

وقال لوكوك في إفادة صحفية في جنيف أمس "أعتقد أن الإجراءات، التي تؤثر بصورة مباشرة وبدرجة أكبر على المصالح الاقتصادية وغيرها من المصالح لمن يسيطرون على التشكيلات العسكرية وكذلك المسلحين، تعد مجالاً مهماً للبحث"، وأضاف أن "إجراءات مثل حظر تأشيرات السفر والعقوبات الاقتصادية جرى استخدامها كوسائل في صراعات أخرى".

وتابع "هناك مخاوف كثيرة بشأن كيفية ثراء أطراف كثيرة في الصراع من النفط والذهب وغيرها من الموارد الطبيعية، كما أن هناك مخاوف كثيرة من أن جزءاً كبيراً من ثروة جنوب السودان موجود خارج البلد".

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