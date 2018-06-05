أي شكل من الأشكال سيكون عليه مستقبل إدلب؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (غرفة الأخبار)

ماذا سيحدث لإدلب؟ هل سيتم تدميرها من خلال قصف النظام وحلفائه كما حدث في أماكن أخرى في سوريا؟ هل يمكن إنقاذ المحافظة وشعبها من الدمار؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال في مدى قدرة سكان إدلب على طرد المتطرفين من المحافظة. إليكم تحليلنا:

من الممكن آن يكون هناك أمل لإدلب. هذه هي النتيجة التي توصلت إليها أخبار الآن من خلال التحدث إلى مصادر مختلفة على الأرض في إدلب. وبالتالي ، فإن المحاور الرئيسية التي يشكلها مستقبل إدلب هي:



انتهت لعبة تغيير الاسم الخاصة بالجولاني:



بعد أن وضع الأمريكيون “هيئة تحرير الشام" ضمن قائمة الإرهابيين، انتهت لعبة تبديل الاسم التي اعتمدها ابو محمد الجولاني. هيئة تحرير الشام كالنصرة تماماً، سامة ولا أحد يرغب في الارتباط بها والاقتراب

منها بعد الآن.



يحاول الأجانب الفرار لإنقاذ حياتهم:



يدرك المقاتلون الأجانب التابعين للقاعدة أن وقتهم في سوريا قد انتهى، وإنهم يبذلون كل ما في وسعهم للعودة إلى بلدانهم . إنه ليس بالآمر السهل. لكن البديل المتاح لهم هو أن يتم اصطيادهم والقضاء عليهم مثل داعش.



يريد المقاتلون المحليون الاختفاء:



وعلى نحو مماثل، يرى رجال الجولاني والمتطرفون المحليون الآخرون اقتراب النهاية. انهم يتجهون نحو التخلي عن الجولاني أو إما الانشقاق والانضمام لجماعات مسلحة أخرى أو التخلي عن أسلحتهم تماما. لن يتم نسيان جرائمهم، لكن التخلي عن أسلحتهم الآن أفضل لهم.

لا يوجد المزيد من الأموال:



انتهت تلك الأيام التي كان يظهر فيها القادة الإرهابيون بسيارات الدفع الرباعي اللامعة والزوجات وأكياس المال. لقد تم قطع مصادر الأموال التي كانت تتدفق إلى هيئة تحرير الشام. المتطرفون المنافسون مثل حراس الدين لا يتلقون المال أيضاً. هناك القليل جداً من المال للبقاء وهذا يعوق القدرات العملية للجماعات المتطرفة بشدة، فالقوة والهيبة تتلاشى بسرعة، مثل ما تتلاشى كمية الأموال المتبقية والقليلة جداً.

بدأت القرارات السيئة بإلحاق الأذى:



في قمة ازدهار الجماعات المتطرفة ارتكب بعض السكان المحليين خطأ الارتباط مع المتطرفين، مثل الآباء الذين منحوا بناتهم للقادة المتطرفين. بدأ هؤلاء الناس يدركون الآن أنهم في طريق مسدود. الحل الوحيد المتبقي أمامهم هو الابتعاد عن المتطرفين، وكثير من الناس يختارون الآن هذه الطريق

المستقبل سوف يُظهر إلى أي مدى سوف يتم طرد المتطرفين:



ما سيحدث في إدلب هو الآن بيد السكان المحليين. حتى أولئك الذين لديهم آمال زائفة حول تلقيهم الحماية من المتطرفين، يمكنهم الآن أن يروا بوضوح أن المتطرفين، سواء الجولاني أو أي من منافسيه، ليس لديهم ما يقدمونه لشعب إدلب. على العكس من ذلك، فمن المحتمل أن يحدد المدى الذي يُمكن فيه تنظيف إدلب منهم مدى قدرة إدلب على إنقاذ نفسها من الدمار، وسوف يتم تحديد ذلك من قبل الرجال والنساء العاديين في إدلب، وليس من قبل المتطرفين الذين تتعلق أجنداتهم بالموت والدمار فقط.

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