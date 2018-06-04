"صفاقس" التونسية تغدو مقبرة لعشرات المهاجرين (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



أعلنت تونس أنه تم انتشال 35 جثة مهاجر، وإنقاذ 68 آخرين كانوا على متن مركب صيد "بصدد الغرق"، قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن مركبا كان لمهاجرين غير شرعيين "كان بصدد الغرق" ليل السبت 2 يونيو/ حزيران قبالة سواحل محافظة "صفاقس" (جنوب)، ولحسن الحظ فقد تم إنقاذ حوالي 67 منهم، من بينهم تونسيون وأجانب، فيما تم انتشال جثة 46 مهاجرا..



1- المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة الذي احتضن الجثت والناجين من غرق المركب





2- سيارات الإسعاف تتقاطر على المستشفى لنقل الضحايا من الناجين





4_ خفر السواحل التونسية في محاولة لإنقاذ المهاجرين الباقين على متن المركب

5 - المهاجرون الناجون في انتظار وصول الإنقاذ إليهم..



وكانت وزارة الداخلية قد تلقت "طلب استغاثة في 2 يونيو/ حزيران 2018 على الساعة (21.45 بتوقيت غرينتش) بخصوص تواجد مركب صيد بعرض سواحل قرقنة (جنوب) على متنه مجموعة من المهاجرين بصدد الغرق.. وتتواصل "عمليات البحث من قبل خفر السواحل وجيش البحر بمشاركة طائرة عسكرية وغواصين تابعين للجيش الوطني والحماية المدنية"..

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