شاهد.. انطلاق اول رحلات قطار الحرمين المجانية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

بدء مشروع قطار الحرمين السريع في تسيير الرحلات المجانية وكانت اول رحلة تجريبية من المدينة المنورة الى العاصمة المقدسة مروراً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.

وانطلقت الرحلة بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي وعلى متن القطار أكثر من 200 مواطن ومواطنة.

كما بدات إدارة مشروع قطار الحرمين السريع اليوم الاحد، عبر نقطة توزيع التذاكر بمكة المكرمة استقبالَ المواطنين لحجز مقاعدهم على الرحلات المجانية؛ للراغبين في تجربة القطار للسفر بين المدينتين المقدستين مروراً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وهيّأت إدارة مشروع قطار الحرمين جناحاً خاصاً في "مكة مول" لاستقبال الجمهور؛ ابتداءً من مساء اليوم الاحد لحجز مقاعدهم في الرحلات المجانية التي تنطلق نهاية كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر؛ فيما يستمر التسجيل أيام: (الأحد، والاثنين، والثلاثاء) من كل أسبوع.

وتَضَمّن اللقاءُ التعريفي الذي أقيم مساء أمس بمقر توزيع التذاكر في "مكة مول"، عدة تعليمات؛ أبرزها: عدم السماح بالتسجيل لمن أعمارهم دون الـ18 عاماً، ومنع حمل الأمتعة، إلى جانب عدم إتاحة إمكانية تغيير مواعيد الحجز، وغيرها من التعليمات والإرشادات التي يتطلب معرفتها قبل التسجيل والحجز.

ومن المتوقع أن يشهد جناح قطار الحرمين بـ"مكة مول" البوابة رقم 2، مساء اليوم، إقبالاً كبيراً من المواطنين والمواطنات الذين سيحرصون على حجز مقاعدهم في الرحلات المجانية؛ لا سيما أولى الرحلات التي ستنطلق -بمشيئة الله- الخميس المقبل.

فيما ستكون أولى الرحلات المجانية المغادرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنور مروراً بمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يوم الخميس المقبل عند الساعة الثامنة والربع صباحاً.

وكانت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع قد أعلنت -في وقت سابق- أنها ستتيح للمواطنين الراغبين في تجربة قطار الحرمين، التسجيل لحجز التذاكر المجانية عبر نقاط توزيع معتمدة في كل من مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة؛ للسفر بين المدينتين المقدستين مروراً بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ حيث انطلقت أولى الرحلات المجانية المخصصة للمواطنين يوم الجمعة الماضي 1 يونيو 2018م، من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة.

