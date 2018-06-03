الكويت تدرس نقل قرار حماية الفلسطينيين دوليا للأمم المتحدة

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (رويترز)



قال مندوبُ الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، إن بلادهُ تفكّرُ في نقلِ مشروعِ القرار الذي عرقلت الولايات المتحدة تمريره؛ من مجلسِ الأمن الدولي إلى الجمعية العامة بالمنظمة الأممية.



وأشارَ المندوب ُالكويتي إلى أن الكويت دانت من خلالِ مشروعِ القرار كافةَ حوادثِ العنف، مبديًا استغرابهُ من انتقادِ المندوبة الأمريكية، نيكي هيلي، للمشروع بشكلٍ أحادي الجانب.



تصريحات العتيبي جاءت عقبَ فشلِ تمريرِ مشروعِ الكويت لحمايةِ الشعب الفلسطيني دوليًا، أمس الجمعة، ومشروعٍ آخر مضادٍّ لهُ كانت قد تقدّمت بهِ واشنطن للمجلس لإدانةِ حركة "حماس".

وأضاف: "هذا في حين أن مشروع القرار الأمريكي يضفي شرعيّة على الأعمال غير القانونية لإسرائيل، وغضّ الطرف عن انتهاكاتها بقطاع غزة، ولم يتطرّق إلى الحصار المفروض على القطاع".

واستخدمت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، لعرقلة صدور مشروع قرار كويتي يدعو لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وحصل مشروع القرار على موافقة 10 دول من إجمالي الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، بينما امتنعت كل من إثيوبيا وبولندا وهولندا وبريطانيا، عن التصويت لصالح مشروع القرار.

والدول العشر التي صوتت لصالح مشروع القرار الكويتي هي؛ الكويت، كازاخستان، روسيا، الصين، بوليفيا، بيرو، السويد، فرنسا، غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

ويتطلب تمرير مشروع القرار الكويتي موافقة ما لا يقل عن 9 دول من مجموع الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة)، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية؛ الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا.

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