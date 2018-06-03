إيران تغير مواقعها العسكرية في الجنوب السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال ناشطون في الجنوب السوري إن اكثر من ثلاثمئةٍ من قوات النظام السوري وصلوا إلى منطقة دير العدس في درعا، في الوقت الذي اعادت فيه القوات الإيرانية في المنطقة تغيير مواقعها، وسط حديث عن انسحاب متحمل لإيران من جنوب سوريا بموجب صفقة روسية.

مصادر صحفية نقلت عن مسؤول أمني إيراني بارز قوله، إن إيران تدعم روسيا في فرض سيطرة النظام السوري على الجنوب وسط تقارير تفيد بأن النظام يُعد لهجوم عسكري كبير.

يذكر أن موسكو أعلنت الأسبوع الماضي أن قوات النظام فقط هي التي يجب أن تكون موجودة على الحدود الجنوبية للبلاد مع الأردن وإسرائيل.

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