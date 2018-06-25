العبادي يشكل قيادة عمليات جديدة لحماية الطرق من داعش

أخبار الآن | بغداد - العراق (حسام الأحبابي)

أعلنت الحكومة العراقية تشكيل عملياتٍ خاصة لحماية المواطنين وتأمين الطرق من تسلل داعش على الطرق لاسيما بين بغداد والمحافظات الشمالية.

وأكدت مصادر أمنية لأخبار الآن أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وقادة َ الأجهزة الأمنية والاستخباراتية قرروا خلال اجتماعهم تشكيل قيادة العمليات الخاصة، التي بدأت بالفعل مهامها وتم تنفيذُ حملةٍ لملاحقة فلول التنظيم، إذ جرى إلقاء القبض على عدد من المسلحن الذين لديهم صلة بحادثة إختطافٍ مدنيين وسائقي شاحنات على الطريق بين كركوك وبغداد.

وكانت تقارير و مصادر أمنية وعسكرية عراقية في محافظة كركوك أكدت أن إثنين من سائقي الشاحنات قتلا واُختطف أربعة أخرون بهجوم لتنظيم داعش على طريق كركوك - بغداد.

وأوضحت المصادر ذاتها بالقول إن "عناصر من تنظيم داعش يتنكرون بزي القوات الأمنية هاجموا على الطريق الرابط بين كركوك و بغداد قرب منطقة إنجانة شمالي ناحية العظيم ، و قتلوا إثنين من سائقي الشاحنات و إختطفوا أربعة آخرين".

وأضافت المصادر أن “اللواء 23 في الحشد العشائري يقوم حاليا بعملية ملاحقة لمسلحي التنظيم الذين يحاولون تنفيذ هجماتهم إنطلاقاً من مخابئم في تلال حمرين المجاورة.

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