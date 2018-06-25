التحالف العربي يعلن قتل أفراد من حزب الله اللبناني في اليمن

أخبار الآن | صعدة - اليمن - (وكالات)

أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استمرار تقدم العمليات بمحور صعده إضافة إلى تكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في عقبه مران.



وأفاد التحالف باستهداف 41 عنصرا إرهابيا بعقبة مران وتدمير عرباتهم ومعداتهم.

وأضاف التحالف أن من بين القتلى 8 عناصر قيادية من حزب الله اللبناني الإرهابي وقائد و7 مسلحين آخرين.

من جهة أخرى، كشف التحالفُ العربي لدعم للشرعية في اليمن النقاب عن أحدثِ جرائم الحوثي، بإعلانه أن الميليشياتِ التي تسيطر على ميناء الحديدة، تمنع دخول سفينتين لإفراغ شحنتيهما.

وبحسب التحالف، فإن الميليشيات تعطلُ وتمنع، منذ أكثر من شهرين، دخول سفينتين محملتين بمشتقاتٍ نفطية إلى الميناء، وتبقيهما في منطقة الانتظار.

ودأبت ميليشيات الحوثي على تعمد تعطيل ومنع دخول السفن، التي تنقل مواد أولية وغذائية، في وقت يستمر التحالف في إصدار التصاريح للسفن المتوجه لميناء الحديدة لمنع كارثة إنسانية.

وتؤكد الانتهاكات، التي تتنوع بين نهب المساعدات والبضائع، التي تصل ومنع دخول السفن، استهتار ميليشيات الحوثي الإيرانية بحياة ملايين اليمنيين، الذي يمثل لهم ميناء الحديدة شريان حياة.

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