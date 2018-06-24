ميليشات الحوثي تمنع سفن من دخول ميناء الحديدة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

كشف التحالف العربي لدعم للشرعية باليمن اليوم النقاب عن أحدث جرائم الحوثي ، بإعلانه أن الميليشيات التي تسيطر ميناء الحديدة، تمنع دخول سفينتين لإفراغ شحنتيهما. وحسب التحالف، فإن الميليشيات تعطل وتمنع، منذ أكثر من شهرين، دخول السفينتين (Great K) و(MT Rhona) المحملتين مشتقات نفطية إلى الميناء، وتبقيهما في منطقة الانتظار.

ودأبت ميليشيات الحوثي على تعمد تعطيل ومنع دخول السفن، التي تنقل مواد أولية وغذائية، في وقت يستمر التحالف في إصدار التصاريح للسفن المتوجه لميناء الحديدة لمنع كارثة إنسانية، وتؤكد الانتهاكات، التي تتنوع بين نهب المساعدات والبضائع، التي تصل ومنع دخول السفن، استهتار ميليشيات الحوثي الإيرانية بحياة ملايين اليمنيين، الذي يمثل لهم ميناء الحديدة شريان حياة.

ويسعى التحالف، في المقابل، إلى إعادة الميناء لدوره الطبيعي عبر تحريره من الميليشيات الإيرانية، وقد بدأ في هذا الإطار عملية عسكرية بموازاة عملية إنسانية تتضمن جسورا إنسانية عبر الجو والبحر والبر، وفي الجانب العسكري، حققت القوات اليمنية المشتركة، بإسناد ودعم التحالف، تقدما لافتا في معركة تحرير الحديدة ومينائها، حيث دحرت الميليشيات من مواقع عدة على رأسها المطار، وباتت على مشارف المدينة.

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